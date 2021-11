Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile, pe strada Baile Oglinzi din Targu Neamt au loc lucrari de modernizare a drumului care duce spre fosta statiunea Baile Oglinzi. Este vorba de amenajarea a 3 km de drum incepand de la intersectia strazii Marasesti si pana la liziera padurii din spatele fostei statiuni. Lucrarile constau…

- Exact ca și in 2020, Toyota ramane cel mai valoros brand auto, potrivit clasamentului Interbrand - Best Global Brands 2021. Valoarea estimata a constructorului nipon de automobile este de 54.1 miliarde de dolari, o creștere de 5% comparativ cu anul trecut. La general, Toyota se poziționeaza pe poziția…

- Un centru de zi pentru varstnici a fost ridicat in locul punctului termic de pe strada Octavian Goga. Lucrarile au inceput in vara anului 2019, centrul fiind inaugurat azi. In luna iunie 2019, pe strada Octavian Goga era pus la pamant punctul termic din zona. Se demarau lucrarile la Centrul de zi pentru…

- Acest contract – care ar putea atinge 500 de milioane de dolari – este menit sa asigure mentenanta flotei saudite de elicoptere americane – elicoptere de atac de tip Apache si Black Hawk – si a unei viitoare flote de elicoptere de transport de tip Chinook, a precizat intr-un comunicat diplomatia americana.…

- Republica Moldova a exportat marfuri in valoare de 1.5 miliarde de dolari SUA in lunile ianuarie-iulie ale anului curent. Valoarea este mai mare cu 15.5%, comparativ cu cea inregistrata in perioada similara a anului 2020, scrie agora. Doar in luna iulie, țara noastra a realizat exporturi in valoare…

- ”Economia EAU a fost lovita de un soc dublu in 2020: prabusirea preturilor la petrol si pandemia COVID-19. Conform estimarilor preliminare, economia Emiratelor Arabe Unite a scazut cu 6,1% in 2020. Cu toate acestea, perspectivele sunt mai optimiste pentru 2021. Coface se asteapta la o crestere de 3,1%…

- eGold (EGLD), criptomoneda românilor de la Elrond, a depașit o capitalizare totala de 5 miliarde de dolari. Pe coinmarketcap.com, EGLD figura, luni, cu un market cap de 5,37 miliarde de dolari. În cazul unei criptomnede, capitalizarea reprezinta valoarea, exprimata în dolari, a tuturor…

- Reformele, sub impulsul prințului moștenitor Mohammed bin Salman Al Saud (MBS), au subminat „structurile și rețelele islamului radical din țara”, unde 15 cetațeni saudiți au fost implicați in atacurile teroriste din SUA. La douazeci de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, in mare parte conduse…