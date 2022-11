Cum va arăta Muzeul Copiilor din Păcurari: proiectul a intrat în faza de avizare Proiectul Ateneului Național din Iași de restaurare a cladirii monument istoric cunoscut drept „Casa Buicliu” și transformarea intr-un muzeu dedicat copiilor a intrat in faza de avizare la nivelul Primariei, iar luna noiembrie este dedicata dezbaterii publice a inițiativei. Casa Buicliu se afla in Pacurari, in apropiere de Biblioteca Centrala Universitara.Proiectul a fost inițiat acum cațiva ani și, fața de propunerea inițiala (vezi randarile inițiale), planul urbanistic propus spre consultare publica aduce unele modificari inclusiv la nivel de concept. Proiectul prevede și o extindere a cladirii,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sfantu Gheorghe a semnat contractul pentru finantarea, prin PNRR, a „Muzeului ororilor comunismului”, care va fi amenajat intr-o cladire din incinta fostei Fabrici de tigarete din municipiu, a anuntat joi primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, in urmatoarele saptamani va fi lansata licitatia…

- Politistii Secției nr. 2 Poliție Iași au condus la cercetari un tanar, banuit de comiterea infractiunilor de tentativa la talharie, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase și lovirea sau alte violențe. Din cercetarile efectuate, a rezultat faptul…

- Zilele comunei Varșolț au inceput ieri cu activitați sportive și au continuat cu parada motocicliștilor, dar și cu o vizita la pivnițele cu vine, iar ziua de azi a fost dedicata unei slujbe religioase la monumentul eroilor situat intre Biserica Ortodoxa și Biserica Reformata Varșolț. La ceremonia religioasa…

- Prime Kapital, dezvoltator si investitor imobiliar activ in Europa Centrala si de Est, impreuna cu partenerul sau MAS PLC, investitor imobiliar listat la Bursa de la Johannesburg, anunta investitii de 1,97 miliarde de euro in proiecte de retail, dezvoltari de birouri si proiecte rezidentiale. Proiectele…

- Pe fondul cererii crescute generate de revenirea studenților, prețurile solicitate pentru apartamentele date spre inchiriere in marile centre universitare tind, in general, sa creasca inca din luna iulie, spre deosebire de anii anteriori, se arata intr-o analiza a Imobiliare.ro. Comparativ cu perioada…

- Comisia de Circulație a Municipiului a avizat restricționarea circulației pe mai multe strazi in perioada in care se va desfasura editia din acest an al Raliului Iasului: Pentru amplasarea Parcului Service – Piața Palat inclusiv Parcarea din fața Palatului Culturii pentru perioada 31.08.2022, ora 12:00…

- „Instalatia electrica a fost afectata, geamurile ferestrelor, vitrinele expozitionale si proiectoarele care luminau turnul au fost deteriorate. Nu a fost necesara interventia echipajelor”, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt. Ziar Piatra Neamt precizeaza ca s-au facut doua gauri…