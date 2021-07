Cum va arăta mixul de politici macroeconomice în zona euro? ​Sub impactul unei reveniri spectaculoase a cererii, inflația ar putea crește în țarile dezvoltate peste nivelurile dorite (chiar daca referitor la aceste niveluri consensul pare sa diminueze comparative cu cel existent înainte de 2008), iar aceasta perspectiva, ce a lipsit ceva mai mult de un deceniu, anima discuțiile despre cum ar trebui sa fie mix-ul de politici macroeconomice, scrie Lucian Croitoru pe blogul personal.



