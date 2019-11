Cum va arăta lumea în 50 de ani. Autostradă submarină și vehicule hiper-rapide Cu ocazia celebrarii a 50 de ani de existența, Samsung a cerut unui grup de 6 experți britanici sa imagineze cum va arata viitorul in 2069. Direcțiile abordate au fost sanatatea, alimentația, habitatul, divertismentul și viața cotidiana. Dintre toate proiectele s-a remarcat unul care a abordat chestiunea transportulului. Ideea proiectului este una remarcabila și inovatoare. Specialiștii au imaginat o autostrada subacvatica extrem de originala. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei nascuți dupa 2010 reprezinta Generația Alfa, cei care vor schimba lumea in bine. Despre ei se spune ca vor fi cei mai longevivi, prosperi și inteligenți. Specialiștii considera ca vor trai pana la 140 de ani.

- Abia a fost lansat si primeste o actualizare. Nu de voie, de nevoie. Vorbim despre Google Pixel 4. Intre timp, sud coreenii de la Samsung si-au propus sa scape de orice decupaj de pe ecranul telefonului. Solutia:...

- La inceputul anilor 90’, inființarea unui teatru de proiecte (fara actori angajați) intr-un oraș de provincie parea o inițiativa sortita eșecului, insa directorul Paul Ioachim a reușit sa adune la Buzau unii dintre cei mai mari actori care au acceptat sa joace in producțiile Teatrului „G. Ciprian”.…

- Patria Blog este noul proiect editorial lansat de Patria Bank, ce este gandit drept o platforma deschisa ideilor și conținutului relevant pentru antreprenori și persoanelor interesate de domeniul financiar-bancar. Blogul ofera o serie de articole menite sa ofere atat inspirație, cat și informații utile…

- Realitatea augmentata si noile tehnologii sunt din ce in ce mai prezente in lumea editoriala, multiplicand modurile in care putem citi si intelege un text, prin care putem patrunde in lumea unor personaje si a unor povesti.

- Compania americana iRobot a fost cea care a introdus primul robot cu funcție de aspirator inteligent: celebrul Rooomba, in 2002. Numele companiei vine de la cartea lui Isaac Asimov, „I, Robot”. In primii doi ani, compania nord-americana a vandut deja 1 milion de unitați. Inaintea americanilor, a…

- Radu Banciu a revenit pe sticla, luni, 19 august, anunțand o schimbare inca din primele minute ale emisiunii „Lumea lui Banciu”.„Iata-ne, dragi prieteni, dupa aceasta vacanța de tip Turcescu. Ne-am retras și noi vreo 40 de zile. Turcescu, de obicei, cam șase saptamani avea in vacanța de vara,…

- O flota de submarine futuriste care produc blocuri de gheata este solutia propusa de o echipa designeri pentru a reface calota glaciara din zona Arctica. Ideea, care a fost recent premiata intr-o competitie internationala organizata de Association Of Siamese Architects din Thailanda, presupune…