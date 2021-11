Stiri pe aceeasi tema

- Influenta in crestere a Chinei perturba echilibrul relatiilor de putere la nivel mondial, a sustinut miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei deplasari la Copenhaga, transmite dpa, potrivit Agerpres. ''Echilibrul global al puterii este in schimbare intrucat China devine…

- Multe din proiectele chinezești care vizeaza dezvoltarea infrastructurii maritime și feroviare in strainatate, in special in țari din Asia, sunt ”minate” de uriașe datorii mascate. Rețeaua de scheme financiare opace a fost dezvaluita de cercetatori, scrie The Economist.La periferia orașului…

- William Burns, directorul Agentiei Centrale de Informatii americane (CIA), a anuntat joi ca infiinteaza o unitate speciala care vizeaza sporirea atentiei asupra Chinei, intr-o perioada de relatii tensionate intre cele mai mari doua economii ale lumii.

- Franta a cerut joi Chinei sa actioneze pentru a convinge Teheranul sa revina la masa negocierilor de la Viena privind dosarul nuclear iranian, relateaza AFP. ''Contam pe China pentru a utiliza cele mai convingatoare argumente in propriul dialog cu Teheranul'', a declarat purtatoarea de cuvant…

- Banca centrala a Chinei a declarat vineri ca toate tranzacțiile legate de criptomonede sunt ilegale in țara și trebuie interzise, ​​invocand ingrijorari legate de securitatea naționala și „siguranța activelor oamenilor”. Directiva de vineri este cea mai recenta acțiune intreprinsa de Beijing in represiunea…

- „Exista in lume trei lucruri care nu merita nici o mila: ipocrizia, frauda și tirania.”– Frederick William Robertson Și daca divinul englez Frederick W. Robertson facea aceasta afirmație in secolul al XIX-lea, in secolul care a urmat și secolul care a inceput acum, aceste metehne in loc sa fie remediate,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose anunța, intr-o postare pe Facebook, ca Fondul Monetar Internațional (FMI) este in fierbere dupa scandalul “Doing Business”, in care Banca Mondiala susține ca nu va mai publica raportul, dupa constatarea unor grave nereguli. In acest scandal, actuala șefa FMI, Kristalina…

- Regiunea Asiei de Sud-Est, care cuprinde mai multe țari, printre care Vietnam, Thailanda sau Cambodgia, trecuse cu bine prin primele valuri pandemice, cu un numar redus de infectari și decese. In doar trei luni, virusul a facut insa ravagii, scrie The Economist. Pe masura ce știrile despre apariția…