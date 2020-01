Cum va arata imobilul ridicat de Reinvent Development in zona istorica a municipiului Constanta (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni astazi, avand pe ordinea de zi si solicitarea investitorului Andrei Constantin de emitere a acordului de consultare publica "PUD construire baza sportiva, sediu administrativ si locuinta individuala P 1Eldquo;. Investitia va fi situata…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni in data de 15.01.2020, ora 10.00, in avand pe ordinea de zi solicitarea firmei Cupa International SRL de emitere a acordului de consultarea publica a PUZ ului pentru zona delimitata de soseaua Mangaliei si strada Scolii.Zona studiata…

- RomInsolv SPRL, in calitate de lichidator judiciar al Petrotrans SA, societate in faliment, vinde, prin licitatie publica online, un teren intravilan in localitatea Poarta Alba, judetul Constanta. Licitatia va avea loc pe data de 9 ianuarie 2020, ora 14.00.Terenul scos la licitatie are destinatia curti…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni in data de 5.12. 2019, ora 10.00, avand pe ordinea de zi si solicitarea SC Elys Interdecor SRL de emitere a acordului de consultare publica "PUZ pentru zona delimitata de strazile I.L. Caragiale, Poporului, Fulgerului si aleea Nalbeildquo;.Zona…

- MCF Construct 2000 SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului acord de mediu pentru construirea unui imobil 5 S P 15E terasa circulabila, propus a fi amplasat in municipiul Constanta, strada nespecificata, tarla 56, VN 576 1.Autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta a anuntat…

- Sam Jab Construction SRL a decis sa modifice blocul de patru etaje pe care il ridica in Mamaia Nord. Astfel, firma Sam Jab Construction SRL, titulara a proiectului Modificare proiect in curs de executie autorizat cu AC 248109.04 019 prin supraetajare cu un nivel in limita a 20 din suprafata desfasurata…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni in data de 12.11.2019, ora 10, avand pe ordinea de zi si solicitarea SC New Home Construct SA de emitere a avizului de oportunitate "Elaborare PUZ reglementare teren situat pe malul lacului Siutghiolldquo;. Planul Urbanistic Zonal…

- Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Constanta in consiliile de administratie in unitatile de invatamant preunivesitar din municipiul Constanta se afla pe ordinea de zi a Consiliului Local al municipiului Constanta, convocat in sedinta ordinara,…