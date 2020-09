Cum va arăta economia „la interior“ odată cu venirea toamnei? Unul dintre aspectele aparte ale prezentei crize este caracterul sau deflaționist, la nivel european cel puțin. Da, nu inflația este cea care ridica probleme, ci deflația. Vedem cum Germania sau Grecia sunt afectate puternic de acest fenomen, iar efectele in timp risca sa fie devastatoare economic. De ce? Pentru ca aceasta arata o scadere puternica a cererii. In momentul in care Grecia inregistreaza o scadere a prețurilor de peste 2%, atunci asistam in fapt momentul in care o piața incepe sa se reduca. Prin urmare, ce consecințe pot fi? Reducerea profitului pentru antreprenori este una dintr ele,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

