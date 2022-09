Stiri pe aceeasi tema

- Discursul integral al Regelui Charles al III-lea, dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a Prințul Charles, proclamat oficial Regele Charles al III-lea dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta a II-a , a ținut un discurs emoționant, ce a fost transmis in intreaga lume. Discursul a fost considerat perfect…

- Doliu in localitatea brașoveana Viscri, in semn de solidaritate cu Familia Regala a Marii Britanii, dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a. Exista o legatura stransa intre Viscri și Regele Charles, dupa ce acesta a cumparat, in 2006, o veche gospodarie țaraneasca construita in jurul anului 1875.…

- Odata ce Prințul Charles va fi incoronat Regele Charles al III-lea, soția sa, Camilla Parker Bowles va primi titlul de ”Regina consoarta”. De ce aceasta nu va fi numita simplu ”Regina”. Iata care este diferența dintre cele doua titluri.

- Regele Charles a fost intampinat vineri cu caldura de o multime de mii de oameni in fata Palatului Buckingham, noul suveran britanic revenind la Londra pentru a tine un discurs televizat adresat unei natiuni care deplange moartea mamei sale, regina Elisabeta, ce a condus tara timp de sapte decenii pe…

- Papa Francisc a deplans joi moartea reginei Elisabeta a II-a, laudand „serviciul neobosit pentru binele tarii sale si exemplul sau de devotament fata de datorie”. Suveranul Pontif a transmis condoleanțe regelui Carol al III-lea și poporului britanic, potrivit Vatican News. Papa Francisc a transmis,…

- Printul William si Catherine si-au asumat titlurile de Duce si Ducesa de Cornwall, potrivit contului lor oficial de Twitter. Printul Charles si Camilla erau cunoscuti anterior cu aceste titluri, transmite joi seara CNN. In urma anuntului de joi al mortii reginei Elisabeta a II-a, biografia contului…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția, iar cel care va urca pe tron va fi Regele Charles de Wales (Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor).

