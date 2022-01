Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 21 ianuarie 2022, Primaria Alba Iulia pune la dispoziția cetațenilor din Municipiul Alba Iulia un ghișeu unic, astfel persoanele ce doresc sa solicite adeverințe sau acte vor fi scutite de „clasicele drumuri” intre birouri. Ghișeul unic este situat la parterul cladirii Primariei…

- Trei oameni ai strazii care stateau intr-o tabara improvizata, la doi pasi de centrul Timisoarei, intre cladirile de birouri din Piata 700 si Hotelul Ibis, la marginea liniei de tren, au fost ridicati de Politia Locala. In zona taberei improvizate este un adevarat focar de infectie.

- Firma Belfas are in proprietate circa 900 mp langa pasajul Octav Bancila și solicita Primariei avizarea unui proiect pentru construirea unui bloc de locuințe cu 8 etaje, accesul rutier cu restul orașului fiind asigurat prin str. Tabacului. Terenul se afla langa fostul depozit Petrom, care a fost demolat…

- Prima parcare supraterana din Iași este construita de catre Conest in zona Rampei, in cadrul unui ansamblu rezidențial pe care compania il dezvolta. Lucrarile la ansamblu au demarat in vara. Se estimeaza ca locuințele vor incepe sa fie predate proprietarilor pe parcursul anului 2022. Proiectul prevede…

- Forul administrativ județean a aprobat trecerea terenului situat pe strada Traian Vuia, la nr. 149-151, din domeniul public al județului in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in vederea realizarii obiectivului de investiții „Park & Ride”.

- Comisia de Circulație din cadrul Primariei Iași a avizat o propunere legata de intersecția de la Baza 3, zona ce cuprinde bulevardul Virgil Sahleanu și strada Bucium. Propunerea prevede schimbarea timpilor de la semafoare pentru fluidizarea traficului in intersecția deja gatuita de mii de autoturisme.…

- CARAS-SEVERIN – De curand, administratia locala din Oravita a aprobat darea in folosinta gratuita a doua suprafete de teren catre Manastirea Calugara, in vederea infiintarii unui centru de reabilitare pentru persoanele cu dizabilitati! Zilele trecute, Consiliul Local Oravita a decis darea in folosinta…

- MCF Construct 2000 SRL va construi mai multe case in zona Baba Novac, din Constanta Dupa ce a fost eliberata autorizatia de construire pentru PFA Panait Ion Ilie pentru ridicarea blocului de 15 etaje din statiunea Mamaia, MCF Construct, firma controlata de Cristian Gabriel Panait, a obtinut autorizatia…