Cum v-ați permis să cântați „Ciuleandra” în Germania? 1. Dupa doua partide la Euro avem golaveraj 3-2 și e foarte bine ca n-am marcat vreun gol sambata seara, fiindca se enervau afro-belgienii și dadeau inca trei, de-am fi avut acum golaverajul pe minus. Rezultatul e corect, Edi a organizat bine echipa. Eu sunt mulțumit. Fiindca nu prea imi pasa, fie vorba intre noi. Victoria […] The post Cum v-ați permis sa cantați „Ciuleandra” in Germania? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

