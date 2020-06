Stiri pe aceeasi tema

- Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain este dispus sa renunte la atacantul brazilian Neymar in schimbul sumei de 175 milioane euro cash, anunta cotidianul sportiv spaniol Sport.Neymar a avut mai multe tentative in ultimii ani de a reveni la FC Barcelona, echipa de care s-a despartit in vara anului…

- Statele Unite au trimis in Brazilia doua milioane de doze de hidroxiclorochina, a carei utilizare pentru tratamentul COVID-19 este controversata, a anuntat duminica dupa-amiaza Casa Alba, noteaza AFP preluat de agerpres. "Popoarele american si brazilian sunt solidare in lupta impotriva coronavirusului.…

- Planeta noastra a pierdut 178 milioane de hectare de padure, o suprafata de dimensiunea Libiei, intre 1990 si 2020, desi in ultimul deceniu ritmul despaduririlor a incetinit, potrivit unui raport publicat joi de Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO), citat de EFE. FAO…

- F. T. Potrivit unui comunicat al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) Romsilva, chiar si in aceasta perioada a starii de urgența, incepand cu 16 martie și pana in data de 21 aprile a.c, in padurile de stat administrate de catre institutie s-a reusit plantarea a 13,4 milioane de puieti forestieri, dintr-un…

- Ronaldinho (39 de ani) și fratele sau Roberto Assis (49) s-au oferit sa plateasca 1,6 milioane de dolari cauțiune pentru ca judecatorul sa nu-i mai rețina dupa gratii. Inchis din 6 martie intr-o pușcarie din Asuncion impreuna cu fratele sau, dupa ce au incercat sa patrunda cu pașapoarte false in Paraguay,…

- Revenirea lui Neymar (28 de ani) la Barcelona poate deveni, in sfarșit, o realitate. Dupa ce vara trecuta, oficialii clubului parizian au refuzat sa dea curs ofertelor Barcelonei, aceștia par a fi dispuși in acest moment sa renunțe la brazilian. Conform Marca, șeicii i-au fixat prețul lui Neymar: 150…