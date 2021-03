Cum treci peste Postul Paștelui. Mihaela Bilic, sfaturi prețioase pentru români Nutriționistul Mihaela Bilic a vorbit la Digi24 despre Postul Paștelui, despre care se știe ca este unul dintre cele mai lungi posturi din an. De altfel, Mihaela Bilic este de parere ca „40 de zile putem trai doar cu apa. Este o chestiune pe care religia o știe, și este de comun acord cu medicina” și […] The post Cum treci peste Postul Paștelui. Mihaela Bilic, sfaturi prețioase pentru romani appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

