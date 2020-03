Cum trebuie schimbata si curatata litiera pentru pisici? O litiera curata inseamna o pisicuta fericita, asa cum pentru noi, oamenii, o casa curata inseamna confort si fericire.



Este foarte important ca cei care au in grija una sau mai multe pisici de apartament sa le asigure spatiul potrivit pentru a-si face nevoile. Acesta trebuie sa fie adaptat marimii animalutului de companie si, foarte important, trebuie igienizat periodic.



Daca nu este curatata cel putin o data pe saptamana, litiera pisicii poate prinde un miros neplacut, care o va determina pe pretioasa ta felina sa-si faca nevoile in alta parte, ceea ce cu siguranta nu iti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

