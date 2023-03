Stiri pe aceeasi tema

- Fructele de mare sunt de post? Au voie credincioșii ortodocși sa manance fructe de mare in post? Fructele de mare sunt de post? Au voie credincioșii ortodocși sa manance fructe de mare in post? O controversa care a aparut in ultimii ani este cea legata de fructele de mare, despre care s-a spus ca ar…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi, 26 februarie, Lasatul Secului - ultima zi inainte de Postul cel Mare, numita si Duminica iertarii. Credinciosii obisnuiesc sa intre cu inima curata in cea mai importanta perioada a anului din punct de vedere spiritual si religios.

- Cand incepe Postul Paștelui in 2023 pentru ortodocși și catolici. Este cel mai lung și aspru post din an Postul Paștelui 2023. Pentru creștinii ortodocși Postul Paștelui incepe in 2023 pe 27 februarie și se incheie pe 15 aprilie, potrivit Calendarului Creștin-Ortodox 2023. La catolici Postul Mare incepe…

- Inalt Prea Sfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, criticat de mulți pentru unele gesturi sau declarații, dar și iubit de o parte din credincioși, a ținut, sambata, o slujba la Biserica „Sfantul Ilie” din Cluj-Napoca.

- Un preot care oficia o slujba de Boboteaza in localitatea italiana Torvaianica, aflata la Marea Tireniana, a alunecat de pe un podium improvizat, dupa ce a aruncat o cruce in mare, potrivit unei inregistrari video postate de un roman, pe pagina de Facebook, preluata de Adevarul . In imagini, sunt surprinși…

- Cand pica Paștele in 2023! Pentru mulți creștini, cea mai frumoasa perioada a anului este Paștele, nu Craciunul. Pentru aproape toți ceilalți, este vorba despre cateva zile libere de la serviciu pentru a se rasfața cu ciocolata și dulciuri, la un moment stabilit la intamplare la inceputul primaverii.…

- Cand pica Paștele in 2023, la ortodocși și catolici. Zile libere, minivacanțele și sarbatorile religioase din acest an Paștele ortodox și Paștele catolic nu vor coincide, ca data, in acest an, 2023. Paștele se sarbatorește, de regula, la date diferite fața de cel catolic. Au fost insa și excepții, in…

- Cand pica Paștele in 2023, la ortodocși și catolici. Sarbatorile religioase, zile libere și minivacanțe de anul viitor In 2023, Paștele ortodox și Paștele catolic nu vor coincide, ca data. Paștele se sarbatorește, de regula, la date diferite fața de cel catolic. Au fost și excepții, in unii ani cand…