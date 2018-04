Stiri pe aceeasi tema

- Populația este atenționata sa fie precauta în timpul plimbarilor în aer liber, în special în parcuri și paduri. Odata cu încalzirea vremii, capușele, care sunt purtatoare de infecții, au ieșit din hibernare. Specialistii Centrului de Sanatate Publica a municipiului…

- Cristi Pascu, unul dintre cei mai apreciati hairstylisti din România, recomanda celor care iubesc blondul sa îndrazneasca mai mult si sa-si vopseasca parul în rose gold, noua culoare-vedeta a sezonului. Culoarea se potriveste oricarui tip de coafura, de la foarte scurt,…

- Vanzarile de peste si de produse din peste vor creste in perioada sarbatorilor de Buna Vestire si de Florii cand ortodocsii, aflati in Postul Mare, au dezlegare la peste. Protectia Consumatorilor ofera cateva sfaturi pentru a cumpara in siguranta pestele proaspat.

- Andreea Marin a facut o incercare indrazneața de look. Și-a pus o peruca alba, iar fanii au fost impresionați. Imaginile cu Andreea Marin cu parul alb au adunat aproape 5.000 de like-uri pe Facebook in cateva ore de la publicare. „Fugim de firele de par alb, nu-i așa? Eu le am inca de la 18 […] The…

- Traiul romanilor este tot mai scump, iar tentațiile sunt la tot pasul. Cu greu, romanii mai reusesc sa faca economii dintr-un salariu lunar. Pusculita ramane cea mai sigura varianta. Specialistii ne recomanda sa ne impartim bugetul in categorii de cheltuieli si sa nu mai facem cumparaturi…

- Oboseala cronica este una dintre cele mai periculoase afectiuni cu care se confrunta omenirea. Te simti obosit tot timpul si nu stii ce sa mai faci? Dormi mult, dar nu ti se pare ca e destul? Cauzele sunt extrem de grave si trebuie sa actionezi cat mai repede.Daca esti tot timpul obosit, nu…

- Trendurile coafurilor de mireasa pentru anul 2018. Hairstylistul Adrian Perjovschi dezvaluie care sunt trendurile coafurilor de mireasa pentru anul 2018. “Trendurile de anul acesta duc spre romantic-glam. Avem foarte multe variante de coafura care sa inspire pe toata lumea și sa fie pe toate gusturile.…

- Mihaela Radulescu a dezvaluit cum reușește sa arate mai tanara. Intr-o postare pe blogul personal, vedeta de la Pro tv le-a marturisit tuturor care sunt secretele ei in materie de frumusețe. Mihaela Radulescu, care pe 3 august a implinit 48 de ani , reușește sa aiba un ten perfect și asta datorita…