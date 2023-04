Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt in marea majoritate ortodocși, iar Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori ale anului. Din acest motiv, exista o multitudine de tradiții interesante in jurul acestei perioade. Este o adevarata calatorie care merge in adancul modului in care oamenii au descoperit aceasta sarbatoare,…

- Cei mai multi romani petrec Pastele acasa. Peste 80%. Pe de o parte pentru ca Pastele este o sarbatoare in familie, dar pe de alta parte si din cauza costurilor. Dintre cei care pleaca de sarbatori foarte putini merg insa in vacanta.

- In acest an, bugetul romanilor care iși fac cumparaturile de Paște, apeland la magazinele online, pornește de la 750 de lei și poate depași in medie 1.000 de lei. Pe langa produsele tradiționale, romanii comanda și multe verdețuri. Romanii au inceput sa comande produsele preferate de Paște 2023 chiar…

- Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research și-a propus sa afle mai multe detalii despre cum se pregatesc romanii in așteptarea sarbatorilor de Paște și in ce masura comportamentele și nevoile acestora s-au schimbat comparativ cu studiul similar desfașurat in 2019. Cei mai mulți dintre…

- Premierul Nicolae Ciuca a promis, joi, in cadrul unei intalniri cu reprezentanți ai crescatorilor de bovine și cu reprezentanți ai industriei laptelui, ca va sprijini acest sector și ca au fost identificate resurse financiare din fonduri europene in acest sens.In cadrul intalnirii organizate la Palatul…

- Freshful by eMAG, primul hipermarket 100% online, se așteapta la un record de comenzi pentru produse alimentare in perioada sarbatorilor de Paște și s-a pregatit pentru peste 4.000 de livrari pe zi, depașind cu 25% volumele de Craciun. Bugetul alocat de clienți pentru masa de Paște de anul acesta incepe…

- Paștele se apropie cu pași rapizi, iar romanii sunt curioși cand vor lua concediu pentru a-și organiza sarbatorile alaturi de cei dragi, ori pentru a-și pregati bagajele pentru vacanța exotica pe care au așteptat-o toata iarna. Daca elevii vor intra in minivacanța de Paște in aceasta saptamana, anagajații…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se pregatesc deja pentru aceasta sarbatoare importanta a anului. Un lucru important pentru slujba de Inviere este imbracamintea. Credincioșii ortodocși ar trebui sa fie atenți la hainele pe care le poarta in aceasta noapte. Iata cum trebuie sa te imbraci…