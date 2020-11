Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda sa evitam petrecerile mari in familie de sarbatori, informeaza AFP, potrivit Agerpres. ”Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada sarbatorilor, vrem foarte tare sa fim cu familia noastra. Insa in unele cazuri, a nu avea o mare reuniune…

- Pe timp de pandemie, un Craciun in grup restrans, fara o mare reuniune de familie, este fara indoiala „ce mai buna optiune”, a estimat ieri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres.„Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada sarbatorilor, vrem sa fim cu familia noastra.…

- Un Craciun în grup restrâns, fara o mare reuniune de familie, este fara îndoiala „ce mai buna optiune” pe timp de pandemie pentru majoritatea tarilor, a estimat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza AFP. …

- Un Craciun in grup restrans, fara o mare reuniune de familie, este fara indoiala "ce mai buna optiune" pe timp de pandemie pentru majoritatea tarilor, a estimat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii ( OMS ), informeaza AFP, citata de agerpres. "Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada…

- O persoana moare de coronavirus la fiecare 17 secunde in Europa, a spus seful regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Dr. Hans Kluge a declarat ca cele 53 de tari care alcatuiesc regiunea europeana a OMS au inregistrat peste 15,7 milioane de cazuri de Covid-19, inclusiv 4 milioane doar in aceasta…

- Nelu Tataru a anunțat cum vom petrece sarbatorile de iarna anul acesta. Din pacate, ministrul Sanatații a explicat ca romanii vor petrece Craciunul și Revelionul diferit fața de restul anilor, insa nu se știe concret cum se va intampla acest lucru. Craciun și Revelion, sarbatorite fara petreceri Intrebat…

- Masca de protectie nu reduce cantitatea necesara de oxigen, confirma un nou studiu facut de catre cercetatorii de la Universitatea McMaster din Canada, ale carui constatari contracareaza un mit comun, conform caruia purtarea acestuia ar fi nesanatoasa, relateaza joi UPI, citata de Agerpres.Afirmatiile…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca se așteapta o noua creștere a numarului de decese provocate de coronavirus in Europa, in lunile octombrie și noiembrie, conform France24. Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS, a declarant ca va fi mai greu in lunile respective și vom vedea…