Cum trebuie sa alegi masca de fata in functie de nevoile tenului tau Masca de fata este un produs cosmetic indispensabil unei rutine corecte ingrijire a tenului. Aceasta contine ingrediente active care patrund in interiorul pielii, pentru a o proteja suplimentar fata de produsele uzuale de intretinere. Totusi, pentru a fi sigura ca tenul va absorbi toate substantele nutritive de care are nevoie din acest produs, este important sa stii cum sa alegi corect masca potrivita pentru tine. Cum trebuie sa alegi deci masca faciala in functie de tipul tau de ten? Iata cateva detalii care te vor ajuta sa faci alegerea cea mai potrivita. Stabileste cu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

