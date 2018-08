Stiri pe aceeasi tema

- Piata de masini second hand a explodat in ultimul an si jumatate. Practica de a da kilometri inapoi din bord, pentru a face masina mai atractiva, este intalnita, iar de multe ori, cei care au facut o afacere din a aduce masini rulate din strainatate pentru a le vinde in Romania sunt mana in mana cu…

- In 2030, vanzarile vehiculelor diesel ar putea scadea pana la nivelul de 5% pe piata auto din Uniunea Europeana, situatie generata de preocuparile tot mai accentuate legate de calitatea aerului si standardele privind emisiile.

- Reparatiile la masinile second hand pot dubla pretul de achizitie Foto: pixabay.com. Cele mai multe autoturisme second hand vândute în judetul Caras-Severin provin din Germania. Sunt multi care prefera sa strabata 2000 de kilometri pentru a-si alege singuri masina, în…

- Cei care cumpara masini second-hand de la intermediari trebuie sa fie atenti la actele pe care le primesc, pentru ca pot constata ca nu le pot inmatricula in tara, deoarece au pe talon o stampila pentru “casare/dezmembrari”, conform Agerpres. Potrivit comunicatului, o astfel de masina este…

- Romanii care cumpara mașini second-hand de la intermediari trebuie sa fie atenți la actele pe care le primesc, pentru ca se pot trezi ca nu pot inmatricula mașina in țara. O mașina adusa din Germania, spre exemplu, poate avea ștampila pe talon pentru “casare/dezmembrari” (Verwertungsnachweis lag vor).…

- Mașinile diesel sunt terminate. In cațiva ani vor disparea. Tehnologia aceasta este de domeniul trecutului. Sunt spusele comisarului european Elzbieta Bienkowska, care susține ca țari precum Romania, Polonia și Slovacia ar trebui sa creasca numarul recall-urilor auto la mașinile care au emisii extrem…

- V. S. Despre faptul ca, la Ploiești, traficul s-a intors cu susu-n jos am mai scris, insa este strigator la cer ceea ce se petrece pe una dintre cele mai circulate artere rutiere ale orașului, cel puțin la ore de varf. Pe strada Mihai Bravu, zilnic, locuitorii cartierului cu același nume care folosesc…

- Primele strazi pe care nu vor mai putea circula mașini diesel sunt in cartierul Altona din Hamburg: pe Stresemannstrasse va fi interzisa circulația vehiculelor diesel de 3,5 tone și mai grele, iar pe Max-Brauer-Allee interdicția se aplica tuturor diesel-urilor care nu sunt Euro 6. Deocamdata,…