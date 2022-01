Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a avertizat in legatura cu testarea la orice simptom de raceala.„Persoanele care sunt simptomatice și care au orice simptom de raceala sa se abțina sa mearga la lucru. Sa se testeze inainte sa mearga la lucru, pentru ca risca sa-i infecteze pe alții la lucru”, a atras atenția Raed Arafat.„Masuri…

- Raed Arafat a avertizat in legatura cu testarea la orice simptom de raceala.„Persoanele care sunt simptomatice și care au orice simptom de raceala sa se abțina sa mearga la lucru. Sa se testeze inainte sa mearga la lucru, pentru ca risca sa-i infecteze pe alții la lucru”, a atras atenția Raed Arafat.„Masuri…

- Cluj-Napoca este cel mai mare oraș din țara unde rata incidentei a trecut de 5 cazuri la mia de locuitori. Județul Cluj este primul județ din țara in scenariul roșu in acest nou val, iar municipiul Cluj-Napoca a trecut marți de incidența de 5 la mie. In aceste condiții, unitațile de invațamant unde…

- Neconvențional, la Ploiești TV, cu Daniel Dimache Invitata Cristina Petcu, ofițer pentru Raportare și Coordonare, in cardul Operațiunii de Menținere a Pacii ONU in Mali (MINUSMA) Uita-te la acest video pe YouTube.

- Profesorul Alexandru Rafila a vorbit despre noua evoluție a cazurilor Covid. El susține ca prioritar pentru țara noastra este ca parinții sa se vaccineze. Rafila a discutat, la emisiunea Off/On The Record de la Aleph News moderata de Sorina Matei, despre valul cinci al pandemiei: „Dupa 15…

- Desi infectarile cu COVID au scazut in ultimele zile, Romania are in fata o noua provocare. Valul 5 al pandemiei loveste acum vestul Europei, iar la inceputul anului viitor ar putea ajunge si in tara noastra.

- Medicul Valeriu Gheorghita a avertizat ieri ca numarul cazurilor de COVID va creste in urmatoarele saptamani ca urmare a redeschiderii scolilor. Acesta atrage atentia ca certificatele verzi obligatorii la locul de munca sunt esentiale pentru a nu ne mai expune zilnic la infectie.

- Neconvențional, la Ploiești TV, cu Daniel Dimache Invitați Cristina Pavel, președinte Federația Naționala a Asociațiilor de Parinți – Prahova și Robert Avram, președinte Consiliul Județean al Elevilor Prahova Uita-te la acest video pe YouTube.