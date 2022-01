Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa construiește un ansamblu rezidențial in vecinatatea vilei sale. Experiența capatata odata cu construcția propriei case i-a folosit popularul vlogger și solist, așa ca s-a axat pe contrucțiile rezidențiale. Vedeta online-ului a cumparat și parcelat un teren pe care a inceput, in prima faza…

- Doi tineri, studenți și antreprenori, au lansat un business care imbina un stil de viața sanatos cu o abordare gourmet a meselor zilnice și pasiunea pentru gatit. Astfel, prin EasyBitez.ro, ei livreaza ingrediente fresh, gata cantarite și numerotate, impreuna cu rețeta aferenta, astfel incat oricine…

- Dupa mai multe complicatii, inclusiv plecari si veniri ale unor experti si executivi importanti pentru proiect, Apple a reusit sa faca progrese notabile in ceea ce priveste dezvoltarea propriei masini autonome si este in postura de a stabili un target de lansare cu un nivel destul de mare de certitudine,…

- Senatorul PSD Ion Mocioalca, presedintele PSD Caras Severin, ii inalta ode lui Sorin Grindeanu, despre care sustine ca „reprezinta cea mai buna solutie pentru Ministerul Transporturilor”. „Faptul ca un om cu CV-ul si experienta sa vine sa ajute intr-un moment greu este de aplaudat”, sustine Mocioalca.…

- Camelia Ciorica este psiholog. A terminat anul trecut Facultatea de Psihologie si pentru ca in pandemie nu a putut face foarte multa practica s-a gandit sa faca voluntariat si sa vina in sprijinul pacientilor cu COVID-19. Nu a mers intr-un spital mare, ci la unul mai mic, de provincie, unde insa…

- Sursa foto: https://unsplash.com/photos/yNvVnPcurD8 Un laptop de calitate este esențial atat pentru o experiența superioara in rularea aplicațiilor (indiferent ca sunt pentru munca sau distracție) dar și pentru un confort deosebit in utilizare, incepand de la conectarea la internet și posibilitatea…

- Sondaj eJobs: Deși sunt pe locul 2 in topul celor mai activi candidați, cu peste 330.000 de aplicari lunare, doar 17,7% dintre tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 24 de ani spun ca s-au și angajat in ultimele 6 luni. Cu siguranța una dintre cele mai mari surprize din ultimul an și jumatate…

- Cele peste 2.250 de magazine de pe platforma au acum acces la serviciul Mokka „Cumperi acum, platești mai tarziu” (Buy Now, Pay Later sau BNPL)Revo Technologies intenționeaza sa coopteze cel puțin 500 de retaileri GoMag, care sa integreze soluția de finanțare BNPL Mokka pana la finalul anului Compania…