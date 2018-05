Stiri pe aceeasi tema

- Roboți inteligenți care ajuta poliția sa prinda infractori și capsule lansate in tuburi vidate care depașesc 1200 de km pe ora. Sunt doar doua dintre proiectele prezentate la Saptamanii Tehnologiei, eveniment care are loc in aceste zile in Capitala.

- Lumea, asa cum o stim s-ar putea schimba. Si asta datorita dezvoltarii tehnologiei care va conecta tot ceea ce ne inconjoara. Urmeaza epoca 5G, in care internetul va fi mai rapid si va consuma mai putine resurse.

- Cory si Elizabeth sunt un cupolu mai putin obisnuit. Ea trebuie sa urmeze un set de reguli stricte stabilite de barbat, care nu se aplica si pentru el. Pe langa faptul ca nu are voie sa se vada si sa vorbeasca cu niciun alt barbat, Elizabeth trebuie sa respecte si alte reguli, printre care unele care…

- Bitcoin s-a apreciat marti cu 0,7%, la peste 8.000 de dolari pe unitate, dupa ce directorul general al FMI, Christine Lagarde, a vorbit despre beneficiile aduse de criptomonede si de tehnologia blockchain, care pot reduce costurile tranzactiilor, relateaza MarketWatch, preluat de News.ro. Într-o…

- Canon a lansat, vineri, un clip care arata cat de puternica a ajuns tehnologia sa. Compania a lansat o un senzor de camera de 120 de megapixeli, care spera ca va gasi in curand aplicații comerciale, datorita capacitații sale de a capta imagini și clipuri video extrem de

- In cadrul unui efort de a combate fraudele fiscale, Revolut, noul jucator din sistemul bancar, a lansat carduri virtuale de unica folosinta, potrivit City AM. Dupa ce detaliile unui card virtual de debit de la Revolut sunt utilizate pentru o plata online, acestea sunt distruse, iar un nou…

- Tehnologia evolueaza fulminant, așa ca industria esteticii și a device-urilor pe care le avem la indemana la momentul actual ne permite sa ne bucuram de un ten mai tanar, mai sanatos, mai stralucitor. Cu toate ca aparatele și instrumentele ultramoderne contribuie vizibil la menținerea unui ten ingrijit,…

- Comerțul online va fi mult mai atent supravegheat: ministerul Comunicațiilor regandeste implicarea autoritatilor in cel mai dinamic mecanism comercial al momentului. Ar putea fi inființata chiar o institutie care sa verifice si sa certifice calitatea unui magazin online.