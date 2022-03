Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista televiziunii publice din Rusia care a avut curajul sa afiseze, in direct, un mesaj impotriva razboiului plateste amenda dupa amenda.Marina Ovsiannikova a fost deja sanctionata cu 30.000 de ruble, aproximativ 280 de euro, pentru un clip postat pe retelele de socializare. In acesta jurnalista…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a devenit cunoscuta pentru protestul sau anti-razboi dupa ce a aparut intr-un buletin de stiri pro-Kremlin pentru a denunta ofensiva din Ucraina, a refuzat oferta de azil a presedintelui francez Emmanuel Macron, declarand ca nu vrea sa isi paraseasca tara, transmite…

- Marina Ovsiannikova a devenit celebra dupa ce a protestat in direct fata de razboiul din Ucraina, la o televiziune a propagandei rusesti. Ziarista rusa afirma ca viata i s-a schimbat „irevocabil” dupa protestul inedit si ca spera ca nu fie inculpata pentru fapta sa. Intr-un interviu acordat miercuri…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a devenit cunoscuta pentru protestul sau anti-razboi dupa ce a aparut intr-un buletin de stiri pro-Kremlin pentru a denunta ofensiva din Ucraina, a refuzat oferta de azil a presedintelui francez Emmanuel Macron, declarand ca nu vrea sa isi paraseasca tara,…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a protestat luni seara in direct impotriva razboiului declansat de Kremlin in Ucraina in timpul difuzarii celui mai urmarit buletin de stiri al zilei, "Vremea de pe Pervii Kanal Canalul unu , unul dintre principalele posturi ale televiziunii de stat din Rusia,…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, angajata unui post rus de televiziune, care a intrat in direct in timpul unui jurnal televizat pro-Kremlin pentru a denunta invazia rusa a Ucrainei, era judecata marti cu privire la faptul ca a manifestat in mod ilegal, anunta un tribunal din Moscova, relateaza…

- Imaginile cu Marina Ovsiannikova, jurnalista care a intrerupt luni seara un buletin de știri din Rusia și a intrat in platou cu o pancarta pe care era scris un mesaj anti-razboi, au facut rapid inconjurul lumii.

- Marina Ovsiannikova, jurnalista care a intrerupt luni seara un buletin de știri din Rusia și a intrat in platou cu o pancarta pe care era scris un mesaj anti-razboi, risca sa fie pusa sub acuzare in temeiul noii legi privind diseminarea de „informații fal