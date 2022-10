Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din Turcia continua sa inregistreze noi recorduri. De la inceputul anului, aceasta a crescut cu putin peste 83 de procente. Astfel, cel mai mult s-a scumpit transportul public, produsele alimentare si bauturile nealcoolice.

- Inflația anuala din Turcia a urcat la un nou maxim din ultimii 24 de ani, ajungand la 83,45% in luna septembrie. Prețurile bunurilor de consum au crescut brusc in urma prabușirii continue a lirei turcești și a unei noi reduceri a ratei dobanzii cheie de la 13% la 12%, anunțata saptamana trecuta de banca…

- Turcia a lansat un raid aerian impotriva a 23 de membri ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) la aproximativ 140 de kilometri in nordul Irakului, a anunțat duminica Ministerul turc al Apararii.

- Capitala se afla pe locul al patrulea in lume in ceea ce privește aglomerația pe drumuri, potrivit companiei britanice de asigurari auto GoShorty. Bucureștiul este depașit doar de Istanbul (Turcia), Bogota (Columbia) și Mumbai (India), in timp ce vecinii bulgari din Sofia sunt departe in top, pe locul…

- Inflația a ajuns la 33,55% in luna iulie anul curent și a clasat Republica Moldova in varful clasamentului la acest capitol, printre țarile europene. Din lista a fost exclusa Turcia, unde inflația ajunge practic la 80%. Opoziția a criticat dur situația și a dat vina pe „incompetența guvernarii PAS”…

- INFLAȚIA din Romania. Mugur Isarescu: „Se poate mai rau de atat. Romania a avut si inflatie de 200 – 300%” INFLAȚIA din Romania. Mugur Isarescu: „Se poate mai rau de atat. Romania a avut si inflatie de 200 – 300%” Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca se poate…

- Inflatia din Turcia a accelerat din nou, riscand sa urce la niveluri nemaivazute de dupa criza financiara asiatica din 1997, pe masura ce banca centrala isi mentine cursul monetar ultra-lax, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca inflatia in Turcia a ajuns la 79,6 la suta, atingand cel mai inalt nivel din ultimii 24 de ani. Lira turceasca s-a depreciat, iar preturile la energie si bunurile de consum au crescut. Cresterea inflatiei a fost datorata in principiu de reducerea graduala…