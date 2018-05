Stiri pe aceeasi tema

- Google a prezentat la conferința dezvoltatorilor un experiment care arata ca asistentul sau vocal poate suna și poate purta conversații simple cu oameni obișnuiți, pentru a rezolva mici lucruri, precum programari la tuns sau rezervari la restaurant. Asistentul vocal Google, prezent pe sute de milioane…

- Vladimir Putin va fi investit luni pentru a patra oara in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a castigat alegerile prezidentiale din luna martie cu peste 75% din voturi, informeaza site-ul postului BBC.

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua cea mai mare banca din Romania, a anuntat joi ca actionarii sai au reales Consiliul de Administratie pentru urmatorii patru ani, iar Horia Ciorcila a primit al cincilea mandat pentru functia de presedinte al board-ului.”Horia Ciorcila, fondator…

- Zvonurile spun ca primarul din Ghimpați Costel Carapanceanu se viseaza șef de filiala de partid și pentru aceasta iata ca primarul din Ghimpați vine cu declarații șocanțe prin care susține ca 14 primari sunt creația lui și deci fideli lui. De cealalta parte, declarațiile primarilor in cauza arata ca…

- Razvan Burleanu a caștigat un nou mandat de președinte al FRF. Burleanu s-a impus clar, din primul tur, in fața lui Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș și Ilie Dragan. Ionuț Lupescu a demisionat de la UEFA pentru a fi președinte la FRF, dar a pierdut alegerile. Lupescu a convins doat 78 de…

- Sute de mii de romani, care si-au cumparat o locuinta in asa-zisele zone rezidentiale de langa Bucuresti, traiesc acum un cosmar, intretinut de noroaie si inundatii vesnice. În lipsa utilităţilor, a şcolilor şi a transportului public, oamenii se văd aruncaţi la capătul…

- La Casa Alba avem un Președinte neconvențional, cu multe porniri anti-sistem. E un lucru cunoscut. Pe de alta parte, intreaga sa administrație a intrat in logica de indiguire, nuanțare și moderare a vulcanicului președinte al SUA.

- Mai mult de jumatate din adulti sforaie din cand in cand. Din acest procent, jumatate sunt sforaitori de profesie, care isi dispera partenerii de viata tinandu-i trezi pana tarziu, in noapte, indiferent de pozitia pe care o adopta in timpul somnului. De fapt, cand auzim pe cineva sforaind,…