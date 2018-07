Stiri pe aceeasi tema

- 7 din 10 romani nu ajung la medic pentru un control de rutina, iar mai bine de jumatate dintre cei care ajung sa faca asta, sunt indrumati de medic, deci nu o fac din proprie initiativa. Nu doar ca nu mergem voluntar la medic pentru un control de rutina, dar chiar si impinsi de nevoie nu ajungem frecvent.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a luat in colimator sistemul de sanatate din Timis. Ea a vorbit despre sistemul centrelor de permanenta din judet, despre care a spus ca prezinta mari probleme. Conform ministrului, Corpul de Control de la Sanatate a evaluat 48 de centre de permanenta din Timis, acesta…

- Comisia Europeana deruleaza in aceste zile un nou control in cadrul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV), ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunand ca a fost facut un raport de progres, iar autoritatile sunt pregatite. El a spus ca in momentul in care a fost declansat acest mecanism Romania…

- Comisia Europeana deruleaza in aceste zile un nou control in cadrul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV), ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunand ca a fost facut un raport de progres, iar autoritatile sunt pregatite. El a spus ca in momentul in care a fost declansat acest mecanism Romania…

- Procesul de imbatranire a pielii este unul normal și natural, insa atat femeile, cat și barbații, dezvolta un complex la apariția ridurilor, atunci cand textura pielii se deterioreaza sau pielea nu mai este atat de ferma. Exista insa metode de rejuvenare faciala ce imbunatațesc aspectul pielii, hidrateaza…

- Lucia Bel (33 de ani) va fi primul medic veterinar roman recunoscut la nivel european ca specialist herpetolog (care se ocupa cu tratarea reptilelor). In prezent, la nivel european exista doar 27 de persoane certificate in aceasta specializare, iar in Romania inca niciunul.

- Sezonul de poveste al show-ului culinar ,,Chef la cuțite” continua și aduce in fața telespectatorilor preparate delicioase, apariții inedite și bucatari extrem de talentați pentru care gastronomia este un adevarat stil de viața.