Stiri pe aceeasi tema

- In Elveția au fost inregistrate pana in prezent 17.000 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, 435 fiind decese. Curba epidemiei in aceasta țara seamana mai mult cu cea din China și Coreea de Sud decat cu cea din Italia sau Spania, unde autoritațile cu greu fac fața ritmului accelerat al infectarilor…

- Romania ar putea ajunge pana la 10.000 de persoane infectate cu noul coronavirus, spune secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatații, Nelu Tataru, care a anunțat ca autoritațile se pregatesc pentru mai multe scenarii."Si noi avem studiile noastre, preconizarile noastre. Ne gandim si…

- Pandemia de coronavirus iși face simțita prezența și in Romania. Pana acum, 158 de romani au fost infectați cu COVID-19. Printre aceștia se numara și un baiețel in varsta de 4 ani. Puștiul este internat la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, alaturi de tatal sau, și el depistat…

- Informatia pe surse este ca avem primul caz confirmat de coronavirus in Neamt. Ar fi vorba despre o femeie de 54 de ani care este in carantina la Roman si s-ar fi intors recent din Italia. Ea urmeaza sa fie transferata la Spitalul de Boli Infectioase Iasi. Vom reveni cu informatii oficiale cind Directia…

- Este vorba de un TIR oprit de garda financiara ungara. Soferului i se cer actele si e intrebat de unde vine. El spune ca din Italia, de la Milano, adica una din cele mai grav afectate zone de coronavirus. Cei doi agenti se sfatuiesc putin, dupa care il lasa pe sofer sa isi continue drumul, cu un salut…

- Pandemia de coronavirus este foarte aproape, a declarat un oficial alOrganizației Mondiale a Sanatații. Cu toate acestea, „ar fiprima pandemie din istorie care ar putea fi sub control” a afirmatdirectorul general al OMS.„Acum, dat fiind ca virusul s-a extins in atat de multe tari, amenintarea unei pandemii…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca ”amenintarea unei pandemii” cu noul coronavirus, care a provocat peste 110.000 de imbolnaviri in intreaga lume, a devenit ”foarte reala”, relateaza AFP, dpa si Reuters. „Acum ca virusul a ajuns in atat de multe tari, amenintarea…