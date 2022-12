Stiri pe aceeasi tema

- Nu este realist sa incerci sa urmezi o dieta „perfecta” tot timpul, dar poți inlocui o serie de alimente care prezinta riscuri cu alternative mai sanatoase, spune un cunoscut medic din SUA.

- Cat de sanatoase sunt supele la plic? Ce recomanda nutriționistul Gianluca Mech „Supele la plic sunt din ce in ce mai cautate, mai ales in sezonul rece. Se prepara foarte rapid, sunt gustoase și ne ajuta sa ne incalzim in zilele friguroase. Pe termen lung insa, ele nu sunt deloc bune pentru sanatate…

- Madalina Ghenea, in varsta de 35 de ani, se menține intr-o forma de invidiat. Actrița are un truc la care apeleaza la o anumita perioada, pentru a-și curața organismul. Mai exact, este vorba despre postul intermitent, care o ajuta sa iși curețe organismul. „Nu sunt doctor, așa ca nu pot recomanda nimic,…

- De-a lungul anilor, s-au raspandit multe informații eronate despre alimentul vedeta pe care Mihaela Bilic il recomanda pentru consum. S-au spus multe despre cat de bune sunt aceste alimente pentru tine. Din pacate, multe dintre aceste informații sunt destul de neadevarate și i-au impiedicat pe oameni…

- Regina Letizia este o adepta a dietei Perricone, un plan alimentar foarte popular printre celebritați, care a fost creat de doctorul Nicholas Perricone. Mai exact, dieta de 28 de zile pe care se spune ca o urmeaza și Letizia „imbunatateste starea de sanatate prin reducerea inflamatiilor din organism”,…

- Regina Letizia este o adepta a dietei Perricone, un plan alimentar foarte popular printre celebritați, care a fost creat de doctorul Nicholas Perricone. Mai exact, dieta de 28 de zile pe care se spune ca o urmeaza și Letizia „imbunatateste starea de sanatate prin reducerea inflamatiilor din organism”,…

- Un fruct de scapa de senzația de foame. Cu siguranța toate doamnele și domnișoarele au cautat mult timp soluții care sa le ajute sa iși mențina silueta sau sa le faca sa dea jos kilogramele in plus. Exista un fruct care iți sare in ajutor in acest sens. Specialiștii il recomanda tuturor celor care vor…

- Micul dejun ingrașa – mit sau realitate? Ce alimente recomanda nutriționistul la prima masa a zilei ca sa nu ne ingrașam „Daca vrem sa scadem in kilograme sau sa nu acumulam altele in plus, e recomandat sa optam pentru un mic dejun cat mai bogat in proteine și slab in carbohidrați. Asta va stimula sinteza…