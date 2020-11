Cum ti s-a devalorizat salariul in ultimii 5 ani

Produsele s-au tot scumpit in ultimii cinci ani, dar salariul tau a ramas la acelasi nivel ca-n 2015. Din diferite motive, seful tau nu ti-a marit salariul, dar ai observat cum, de la un an la altul, poti cumpara tot mai putin cu banii pe care-i castigi.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", ce inseamna inflatia.



Principalul vinovat pentru acest lucru este inflatia. In termeni cat mai simpli, inflatia inseamna scumpirea produselor si serviciilor pe care tu le consumi sau nu.



Daca inflatia creste, dar salariul tau ramane la fel, atunci te vei…