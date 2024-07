Stiri pe aceeasi tema

- Cred ca e momentul sa mai ieșim din zona discursurilor mamoase, confortabile, cand e vorba de politica in campanie, mai ales atunci cand lucrurile o iau razna. La tema de astazi, oricum am intoarce lucrurile, de prapastie e vorba: intre Vetuța Stanescu (& Calin Marian) și PNL Hunedoara pare ca…

- Zilele trecute, in localitatea Bic, polițiștii Formațiunii de Ordine Publica din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au depistat in trafic un barbat in varsta de 45 de ani, in timp ce conducea un un autoturism care tracta o remorca. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul…

- Cabral a avut prima reacție, dupa ce de 1 Mai s-a distrat intr-un club din Mamaia Nord alaturi de doua femei. Andreea Ibacka nu l-a insoțit pe prezentatorul TV la distracție, ci a stat acasa cu cei doi copii.Zilele trecute, cancan.ro publica imagini cu Cabral care se distra intr-un club de fițe din…

- Traseul PRAM - Spital Voila, prin TurmatoriePlecari PRAM: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30Plecari Spital Voila: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.15.Traseul EMON (Slobozia) - Muscel (Oscar)Plecari EMON: 7.30, 9.30, 11.30, 13.30,…

- Saptamana Mare este cea mai importanta din calendarul creștin ortodox, aceasta precedand marea sarbatoare a Invierii Domnului. Aceste zile sunt extrem de pline de incarcatura spirituale pentru credincioși, mulți alegand sa țina post negru și sa se pregateasca pentru ziua de Paște. Tradițiile spun ca…

- Corespondența „delicata” intre Viola Amherd (61 de ani), președinta Confederației Elvețiene de la 1 ianuuarie, și Kremlin, relateaza ziarul Blick.Elveția este o „țara ostila in mod deschis”, a spus Serghei Lavrov (74 de ani) intr-un interviu recent. Ministrul de externe este suparat pentru ca Elveția…

- Vremea va intra intr-un proces semnificativ de racire in zilele urmatoare, in intreaga tara Vremea va intra intr-un proces semnificativ de racire in zilele urmatoare, in intreaga tara, iar probabilitatea pentru precipitatii, sub forma de ploaie, dar si mixte in zona montana inalta, se va mentine ridicata…

- Vești bune pentru o categorie de angajați din Romania! Lucratorii dintr-un anumit domeniu din țara noastra vor primi un spor de 100% pentru zilele lucrate de 1 Mai și Paște. Iata despre cine este vorba!