Cum te pregătești pentru vaccinarea împotriva COVID-19. Ce va trebui să faci după rapel Specialiștii in domeniul sanitar considera ca vom ajunge in punctul in care cea mai mare parte a populației va fi vaccinata și, in cele din urma, vom pune capat pandemiei de COVID-19. Pana atunci, iata cum te pregatești inainte și dupa vaccinare. Nu uita de cartea de identitate Pentru inceput, nu trebuie sa-ți lipseasca buletinul in ziua imunizarii, urmand sa ți se ia temperatura și sa completezi un chestionar de triaj și un formular de consimțamant informat. Apoi, personalul medical va introduce datele despre vaccin in RENV (Registrul Electronic Național de Vaccinare), care va genera automat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

