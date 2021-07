Cum te poți răcori eficient în zilele de vară, fără să folosești aparatul de aer condiționat In unele zone din lume sunt temperaturi record. Canicula poate afecta pe oricine, dar cei mai vulnerabili oameni sunt persoanele in varsta, in special cei peste 75 de ani, cei cu boli cronice, copiii, bebelușii, persoanele fara adapost, lucratorii din exterior. Iata cum te poți racori eficient in zilele calduroase de vara, fara sa folosești aparatul de aer condiționat. Cum te poți racori eficient in zilele de vara Hidrateaza-te corespunzator!In locul unui duș rece, opteaza pentru dușul cu apa calduța. Poți folosi inclusiv produse pe baza de menta.Evita excesul de alcool, cofeina… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

