Cum te poți asigura la Pensii dacă nu ești angajat Unele persoane care nu mai au un loc de munca și mai au nevoie de vechime in munca pot cotiza la Pensii. Pot achita lunar pana cand capata vechimea necesara pensionarii. Persoanele care nu au implinit varsta standard de pensionare pot contribui lunar la Casa Județeana de Pensii (CJP) Dolj, pentru a-și cumpara vechime. Unele persoane mai au nevoie de cateva luni pana la stagiul complet de cotizare, altele au nevoie de cațiva ani. Se pot asigura la Pensii și persoanele care nu mai au un loc de munca, dar incaseaza alte venituri din chirii, din activitați independente etc. Persoanele interesate de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

