Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova tureaza „motoarele“, pentru ca maine, de la ora 20.30, o va intalni pe FC Voluntari, in Ilfov, si vizeaza victoria. Ar fi a opta consecutiva si ar aduce-o pe Stiinta la doar un punct de FCSB, ceea ce ar pune presiune pe echipa lui Anton Petrea. „Este foarte important sa luam cele…

- Mediul de lucru are impact decisiv in felul in care cineva iși percepe serviciul și chiar munca și in starea generala pe care o va avea la lucru. Este important ca atmosfera de lucru sa fie una pozitiva, incurajatoare, iar aceasta atitudine pleaca de regula de la management. In cazul persoanelor care…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Dubai, dupa ce l-a invins in doua seturi pe rusul Karen Haceanov, potrivit News.ro . Revenit pe teren la o luna dupa scandalul expulzarii sale din Australia, Djokovic…

- Vulcanul indonezian a erupt si vineri, cand a trimis in atmosfera o coloana de fum gri pana la inaltimea de 1.000 de metri, potrivit aceleiasi agentii.Anak Krakatau prezinta o activitate seismica sustinuta de la jumatatea lunii ianuarie, a precizat Agentia Nationala pentru Managementului Dezastrelor.Autoritatile…

- Cu salarii brute de aproape 1.000 de euro, principalii demnitari in stat mai aduna cateva beneficii sociale, deloc ordinare omului de rand. De la transport de serviciu gratuit, la bani in plus pentru inchirierea unei locuințe, pana la compensații anuale pentru diverse tratamente medicale sau paza de…

- Cele trei federatii sindicale din educatie organizeaza joi actiuni de protest in fata sediului Guvernului si in fata sediilor PSD si PNL, pentru a transmite nemultumirea angajatilor din invatamant fata de faptul ca Executivul nu a majorat salariile acestora conform legii

- BERBECVa merge bine in plan profesional. Dupa ce ati muncit din greu, a venit timpul sa culegeti roadele. Sefii ar putea sa va bucure cu o majorare de salariu. TAURPrimiti niste vesti bune de la o ruda aflata peste hotare. S-ar putea sa stabiliti si o mini-vacanta.

- Salariile și pensiile magistraților vor crește de la 1 februarie, potrivit unui ordin al ministrului Justiției, Catalin Predoiu. Astfel, potrivit documentului, daca inainte salariul magistraților se calcula de la o Valoare Sectoriala de Referința (VSR) de 465 de lei, de la 1 februarie 2022, acesta se…