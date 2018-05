Cum te pot ajuta pastele să slăbești Consumul de paste ajuta la pierderea kilogramelor in plus, sugereaza un nou studiu. Cel puțin 3 porții de paste consumate la fiecare șapte zile ii determina pe cei care prefera acest preparat culinar sa slabeasca aproximativ 0,5 kilograme in 12 saptamani, fara niciun alt effort fizic. Spre deosebire de majoritatea carbohidraților rafinați, pastele, cum ar... Read More Post-ul Cum te pot ajuta pastele sa slabești apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inlocuiește pastele cu alternativele din zucchini, cartofi dulce sau dovleac Daca iubești pastele și vrei sa le consumi mai des, trebuie doar sa le inlocuiești pe cele din faina cu variantele sarace in calorii pe care le poți obține cu zucchini, morcov, dovleac și cartof dulce. In acest fel,…

- Dieta numita "de weekend" ne ofera ocazia excelenta de a scapa de cateva kilograme si, in acelasi timp, de a ne detoxifia, scrie realitatea.net.Rezultatele se vor vedea cu ochiul liber: kilograme pe minus, piele mai supla, ten mai luminos, iar oboseala dispare.

- Beneficiile uimitoare ale mararului sunt: Ajuta digestia Substanțele nutritive din marar ajuta la stimularea sucului digestiv și biliar. De asemenea, acesta stimuleaza peristaltismul și vindeca simptomele constipației. Previne insomnia Mararul are efect calmant datorita…

- Circula pe internet rețete miraculoase de ceaiuri care promit sa te scape de kilogramele in plus cat ai zice pește. Oamenii de știința susțin ca dietele de detofixiere cu ajutorul ceaiurilor sunt cele mai sanatoase și favorizeaza și pierderea in greutate. Un studiu publicat recent intr-un jurnal european…

- Cu toții știm ca lamaile sunt pline de vitamine și nutrienți. Aroma de lamaie proaspata este foarte revigoranta și buna pentru sanatate. In plus, lamaile conțin proprietați antiseptice și antibacteriene. Din pacate, prea puțini oameni cunosc toate beneficiile pe care le au lamaile asupra sanatații.…

- Ah, kilogramele astea, bata-le vina. Dau multe dureri de cap femeilor, mai ales. De multe ori, organismul nostru nu lupta eficient impotriva lor și așa ajung ele sa fie dușmanii noștri. Prin urmare, trebuie sa le venim de hac intr-un mod eficient. O bautura minune accelereaza organismul și lupta in…

- Stii deja ca uleiurile esentiale sunt, practic, bune la orice, de la calmarea durerilor de cap la decongestionarea cailor respiratorii si la instalarea unei stari de bine in mediul tau. Dar stii ca ele pot fi si arma ta secreta in lupta...

- Slabești 5 kilograme pe an doar savurandu-ți bautura preferata in fiecare dimineața. Studiile arata ca o ceașca de cafea zilnic ajuta la topirea kilogramelor nedorite, prin accelerarea metabolismului. Specialiștii susțin ca un consum zilnic de cca 300 ml de cafea arde 100 de calorii pe zi. Cafeaua conține…