Cum te poate spiona propria ta mașină Tesla. Clienții nu se așteptau la așa 'surpriză' oribilă Potrivit unui nou raport, in perioada 2019-2022, angajații Tesla au distribuit imagini și videoclipuri capturate de camerele instalate in vehiculele electrice Tesla, prin intermediul unui sistem de mesagerie intern. Dupa ce a vorbit cu noua foști angajați Tesla, Reuters a raportat ca unele dintre inregistrarile partajate intre angajați au capturat clienți in situații jenante.

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

