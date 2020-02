Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Haralambie te va feri de boala și saracie daca te vei ruga lui și vei da de pomana in aceasta zi.In calendarul creștin-ortodox, ziua de 10 februarie este dedicata acestui Sfant care apara creștinii de ciuma și foamete.

- Ludovic Orban a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern - inca un pas pentru declansarea alegerilor anticipate, a declarat, joi, liberalul Ionel Danca.''PNL vrea reforme. PSD se opune. Cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Ludovic Orban a fost desemnat…

- Majoritatea viseaza la un mod cat mai usor si rapid de a pierde in greutate, iar noi in mod constant ne spunem ca este imposibil. Pare prea simplu ca sa fie adevarat! Cu toate acestea, in ultimii 10 ani, un medic japonez, dr.Fukutsudzi, ajuta femeile sa piarda in greutate intr-un timp record. Cel…

- Boala rara este considerata acea boala care afecteaza un procent mic din populatie. Majoritatea sunt genetice si sunt prezente pe parcursul intregii vieti a persoanei, chiar daca simptomele nu apar imediat.

- Anca Serea are o afecțiune cu care se confrunta inca din copilarie și pe care a moștenit-o de la mama ei, o anemie severa. Anca Serea si Adi Sana si-au botezat al saselea copil. Petrecerea a avut loc la un conac VIDEO Vedeta este nevoita sa faca tratament perfuzabil, foarte des. Cea…

- O cunoscuta boala face ravagii in Romania. Este vorba despre Psoriazis, o afecțiune din ce in ce mai des intalnita in societatea noastra. Majoritatea persoanelor care se confrunta cu aceasta afecțiune sunt complexate și evita sa se implice in activitați de teama de a fi respinse. Aceasta boala este…

- MOL și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 5-a ediție a programului „Permis pentru viitor”, prin care se acopera costurile obținerii permisului de conducere de orice categorie pentru tinerii cu posibilitați materiale reduse, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un…

- Majoritatea cetatenilor francezi nu sunt multumiti de politicile Administratiei Emmanuel Macron, arata un sondaj efectuat de Institutul Ipsos la cererea cotidianului Le Point, potrivit Mediafax.Conform sondajului de opinie, 63% dintre cetatenii francezi percep nefavorabil actiunile presedintelui…