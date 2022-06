Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist cu tupeu a ajuns pe rețelele de socializare dupa ce a fost surprins de camera de bord a altui șofer, indignat de cele intamplate. Șoferul mijlocului de transport private a ignorat faptul ca faptele sale s-ar putea transforma intr-o tragedie și s-a bagat in fața unui tramvai cu pasageri…

- Opera Naționala Romana din Cluj-Napoca implinește astazi, 25 mai, 102 ani de existența, ocazie cu care ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a transmis un mesaj printr-o postare pe pagina oficiala de Facebook a Ministerului. „La mulți ani colegilor de la Opera Naționala Romana din Cluj-Napoca, aflați…

- Mijloacele de transport care circula spre Aeroportul Cluj au fost modernizate, fiind poarta de intrare in Cluj-Napoca.Inca sunt, insa, mari probleme cu oamenii fara adapost care circula fara bilet din centru spre strada Cantonului și invers, in fiecare zi.Un om necajit, care nu are posibilitați, le-a…

- Un eveniment dramatic a avut loc in cartierul Dambul Rotund din Cluj-Napoca. Oamenii legii au gasit corpul neinsuflețit al unei persoane pe strada Doinei. Trupul a fost gasit pe strada Doinei, nr.60 din municipiul Cluj-Napoca, potrivit polițiștilor. Vom reveni cu detalii.

- Stufarișul din zona Selgros a fost aprins de persoane necunoscute. Forțe de la Detașamentul 1 de pompieri Cluj-Napoca intervin la acest incendiu de stufariș. La fața locului se afla doua autospeciale.Fumul este vizibil din Gheorgheni, dar nu sunt probleme majore, anunța ISU Cluj.

- Compania aeriana Wizz Air aduce a șaptea aeronava pentru baza din Cluj-Napoca și introduce trei noi destinații. De asemenea, crește frecvența pentru zborurile operate de Wizz Air, existente deja pe Aeroportul „Avram Iancu” Cluj.

- Organizatorii celei mai frumoase experiențe de festival din Europa, UNTOLD, anunța noi artiști care vor ajunge in Cluj-Napoca, in perioada 4-7 august 2022. Și anul acesta pe scena principala a festivalului vor urca cele mai mari nume din industria muzicala. Pentru cea de-a șaptea poveste UNTOLD, cele…