Cum te poate lăsa Fiscul fără bani. Reguli noi la ANAF Noile reguli pentru popririle de la Fisc au fost publicate joi, 12 martie. Masura in cauza se va aplica incepand cu data de 27 martie 2020. Regulile de funcționare sunt incluse in Ordinul Ministerului Finanțelor 1.655/2020, iar așa cum reiese din prevederile actului, aplicație e-Popriri va deveni operaționala dupa 15 zile de la apariție, inlocuind cu succes mecanismul actual care este problematic. Subliniem faptul ca popririle inființate pana la 26 martie 2020 se vor supune tot vechiului mecanism, potrivit avocat.net. Cum funcționeaza noul mecanism Cum funcționeaza noul mecanism Fiscul transmite electronic,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

