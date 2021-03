Cum te poate ajuta un vision board sa-ti atingi obiectivele Poate ai auzit deja de vision board, un termen care s-ar traduce, imprecis, in limba romana ca panou al viziunii tale, dar inca nu ai inteles la ce foloseste cu adevarat. Ei bine, un astfel de panou te poate ajuta sa-ti indeplinesti obiectivele personale sau de business, mentinandu-te permanent conectat la obiectivele tale si valorile care exprima cel mai bine cine esti. Iata cum te poate ajuta si pe tine.



Cum faci un vision board



Primul pas in crearea unui vision board consta in achizitia unui whiteboard magnetic. Acesta este de fapt acea pagina alba pe care vei incepe sa-ti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

