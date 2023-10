Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a criticat incidentele antisemite care s-au produs in ultimele saptamani in Europa.Referindu-se la manifestatii si postari pe retelele de social media, Ursula von der Leyen a declarat publicatiei germane Bild in comentarii publicate luni:"Aclamarea…

- Germania nu va scapa de o a doua recesiune in acest an, in condițiile in care economia considerata de mult timp ca fiind motorul Europei șchioapata din cauza slabiciunii industriale persistente. Produsul intern brut a scazut cu 0,2% in trimestrul incheiat in septembrie și va scadea probabil cu inca…

- Ciclonul Daniel vine spre Romania.Vezi ce spune un expert roman in fenomene extreme: „Cantitatea de precipitații e mai mare. Sunt fenomene foarte rare” Mai multe fenomene meteo severe ar urma sa aiba loc in Romania in perioada urmatoare, asemanatoare ciclonului Daniel, care a produs pagube insemnate…

- Slovacia va repartiza circa 500 de soldati pentru a ajuta politia de frontiera sa controleze afluxul in crestere de migranti clandestini, in special sirieni, care vin dinspre Ungaria si incearca sa ajunga in statele mai bogate din vestul Europei, a declarat miercuri premierul slovac Ludovit Odor, potrivit…

- Summitul din 9-10 septembrie a fost vazut ca un loc pentru o posibila intalnire intre Xi si Biden, care si-a confirmat prezenta la New Delhi, dupa luni de eforturi ale celor doua puteri de a stabiliza legaturile rupte de tensiunile comerciale si geopolitice. ”G20 este principalul forum pentru cooperarea…

- Germania, considerata motorul economic al Europei, risca sa redevina „bolnavul Europei”, titulatura de care scapase in urma cu doua decenii. Cu o scadere economica prognozata la 0,3% in acest an, FMI estimeaza ca Germania va fi singura economie avansata care se va contracta.

- Lucrarile de constructii au scazut in iunie cu 1% in zona euro si cu 0,6% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un avans de 0,2% in zona euro si de 0,3% in UE, in timp ce Romania a fost statul membru UE cu cea mai importanta crestere in iunie, arata datele … Articolul…

- Desi are cea mai mare pondere din UE a populatiei aflate in risc de saracie care nu-si permite accesul la internet, Romania ocupa primul loc in UE si al treilea la nivel mondial in ceea ce priveste viteza internetului, scrie Ziarul Financiar, relateaza Mediafax.Peste 9% din populatia totala a Romaniei…