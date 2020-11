Cum te poate afecta menopauza precoce

Conform Eurostat, durata medie de viața a unei femei din Europa este estimata la peste 80 de ani, ceea ce inseamna ca aproximativ 40% din perioada adulta este traita in menopauza. Daca in 1998 erau in evidența 477 de milioane de femei la post-menopauza, se estimeaza ca in 2045 vor fi 1.1 miliarde de femei la post-menopauza, la nivel global. In Europa, varsta asociata cu debutul menopauzei este in creștere (media la 54 de ani). Cand este menopauza considerata prematura? In ultima perioada se observa o creștere a incidenței menopauzei premature și precoce. Menopauza prematura apare inainte de 40…