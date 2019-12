Cum te fură taximetristul Zona Selari, centrul Capitalei, ora unu dimineața. Din șirul de taxiuri care iși așteapta clienții unul prinde o comanda spre Grozavești. Pe aparat cursa face 10 lei, calatorilor li se cere 40. Negocierea se face in geamul portierei iar taximetristul pleaca cu aparatul pe liber. In cațiva metri este oprit. Inspectorii Poliției Locale București constata contravenția și aplica șoferului o sancțiune de 10.000 de lei. La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii locali din cadrul D.G.P.L.C.M.B. au efectuat o noua acțiune de control privind transportul in regim... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

