Cum te bucuri de o piele perfect hidratată, protejată și catifelată în sezonul rece Extractul de bujor – Secretul mainilor frumoase in sezonul rece Mainile sunt mult mai sensibile la frig, iar in sezonul rece pielea din aceasta zona poate avea de suferit. Curațarea excesiva, dar și expunerea la temperaturile neprietenoase, iți pot da batai de cap și pot accelera imbatranirea prematura, pentru ca pielea are tendința de a se usca mai repede. Din fericire, exista anumite ingrediente naturale care ajuta la restabilirea echilibrului epidermei, ce acționeaza ca un scut protector, pentru ca tu sa te bucuri de maini frumoase in orice anotimp. Efect hidratant și protecție antioxidanta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

