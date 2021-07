Cum te aperi de un cîine? 1. In momentul cind un ciine vine brusc spre tine, e clar ca vine sa te muste. In niciun caz sa nu fugi. In momentul in care fugi, devii victima. E bine sa tipi, sa ai ceva cu care sa-l lovesti, j piatra, un baț... efectiv sa sperii tu ciinele. In momentul cind fugi, ciinele isi va da seama ca iti este frica si te va urmari pina te va prinde si te va musca. 2. In cazul extrem, in cazul unui cii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

