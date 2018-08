Stiri pe aceeasi tema

- Gazele lacrimogene contin compusi chimici care irita conjunctiva oculara, produc intepaturi, lacrimare, dificultatea de a tine ochii deschisi, dar si iritatii ale cailor respiratorii, greata, voma, spasme, dureri toracice, dermatite si alergii. Efectele lor sunt potentate de caldura si umiditate.

- Gafele tot mai dese ale membrilor Guvernului condus de condamnați penal Dragnea și Valvoc sunt decontate direct de cetațenii Romaniei. De astazi, ei vor trebui sa suporte o noua scumpire a gazelor, cu 5,85%, doar din cauza ca PSD a decis sa liberalizeze total prețul gazelor pe piața romaneasca, lasand…

- Gazele se scumpesc cu inca 5,85% incepand cu 1 august, potrivit unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) . Deja pretul gazelor mai crescuse de inca doua ori, doar in acest an. In Romania, pretul gazului pentru consumatorii casnici este, inca, reglementat.…

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, printr-un comunicat de presa. “Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor…

- "Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul de reglementare, aplicand prevederile legale, a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83%, a pretului la gazele naturale…

- Darius Valcov, consilier al premierului, a declarat ca, in urmatorul an, pretul gazelor se va ieftini cu peste 20%. El a precizat ca prim-ministrul Viorica Dancila a primit o adresa de la ANRE care constata ca din 2013 pretul gazelor a crescut cu 75%.

- Mult disputata lege offshore, adoptata pe repede-inainte si cu destul de mult tam-tam, instituie un sistem hibrid de taxare a gazelor din Marea Neagra, oarecum asemanator taxarii gazelor extrase din tara, dar mult mai complex. Statul isi va maximiza castigurile de la companii, taxarea crescand pe masura…

- Ministrul a participat la conferinta "Eficienta energetica, prioritate in combaterea saraciei energetice si asigurarea energiei pentru toti", in cadrul presedintiei romane a Cartei Energiei. La plecare, Anton a fost intrebat de jurnalisti care este strategia Romaniei de a proteja consumatorii vulnerabili…