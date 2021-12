Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, tot mai mulți oameni se confrunta cu anxietatea din cauza situației epidemiologice actuale și lipsa vieții sociale. Simptomele pot diferi, de la stare de incordare și gura uscata, pana la palpitații. Starea de anxietate poate aparea cu sau fara motiv, de la oboseala sau chiar in urma unei…

- Apa ar trebui sa fie cel mai important element in orice dieta. Este indicat sa bei cel puțin 6 pahare de apa pe zi, reducand consumul bauturilor bogate in zahar și al cafelelor.Din cauza degradarii solului contaminat de pesticide și ingrașaminte chimice, fii foarte atent privind alimentele pe care alegi…

- Țarile urmaresc strategii foarte diferite in ceea ce va fi un test major al dorinței parinților de a-și inocula copiii. Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat luna trecuta utilizarea vaccinului Pfizer-BioNTech cu doze mai reduse la grupa de varsta 5-11 ani. Se așteapta ca primele fiole…

- Uleiul de tamaie este produs din rasina copacului Boswellia, care creste in regiuni africane si arabe.Daca esti racita, evita pastilele si foloseste ulei de tamaie. Vei ramane uimita de capacitatea lui de vindecare.1. Amelioreaza tusea: in cazul in care tusea nu iti da pacea, poti face gargara cu apa…

- Oboseala se traduce prin lipsa de energie, dorința permanenta de a dormi, apatie și epuizare. Deocamdata nu exista un medicament pentru vindecarea oboselii, însa exista numeroase remedii naturiste menite sa alunge aceasta stare și sa îți ofere energia de care ai nevoie. …

- Tu, draga USR, ai nevoie sa ne recaștigi increderea și sa faci lucruri care sa ne dovedeasca ca sunteți altfel decat celelalte partide. Sper din toata inima sa nu fie nevoie de un alt partid care sa faca ceea ce voi promiteați ca veți face. Dar speranța asta pare din ce in ce mai prosteasca, scrie Valeriu…

- Sportivii sunt mereu in cautarea alternativelor de creștere a performanței și a metodelor de relaxare dupa antrenament. In ultimii ani le-a atras atenția CBD-ul, despre care se spune ca ajuta in recuperarea corpului dupa antrenament. Recuperarea este esențiala pentru sportivi, dar uneori este neglijata…

- Anxietatea este o problema cu care se confrunta foarte multa lume. Apare din diferite cauze, precum stres, nervozitate, atacuri de panica, lipsa increderii de sine și nu numai, dar poate fi tratata. Desigur, poate ai vizitat deja un psiholog care sa te ajute sa ințelegi exact care sunt cauzele care…