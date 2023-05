Stiri pe aceeasi tema

- Starship, cea mai mare racheta din lume, a explodat la trei minute dupa lansare. Cele doua elemente ale rachetei nu s-au separat, racheta a inceput sa se invarta și a explodat, apoi a cazut spre Pamant.

- Cu ocazia sarbatorilor de Paște, World Vision Romania face apel la clujeni sa redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit catre programul Paine și Maine al fundației. Organizația vrea sa ofere 19.000 de mese calde și 19.380 de ore remediale in urmatorul an școlar pentru inca 100 de copii de la sate,…

- Potrivit specialiștilor, anumite alimente pe care le consumam ne pot imbunatați sanatatea ochilor. Menținerea unei diete echilibrate va va ajuta sa mențineți ochii sanatoși și poate ajuta la reducerea riscului de a dezvolta afecțiuni oculare. Afecțiunile grave ale ochilor pot fi evitate daca includeți…

- Specialiștii vin cu o serie de recomandari pentru cei care au probleme cu oasele, asta pentru ca, potrivit unor studii, exista mai multe alimente despre care se spune ca pot face minuni. Studiile arata ca oasele devin mai fragile dupa 30 de ani, iar organismul are nevoie de o cantitate mai mare de vitamine.

- Consuma alimente nutritive, care iți accelereaza in mod natural metabolismul și iți asigura senzația de sațietate. In cazul in care suspectezi ca suferi de anumite deficiențe, nu ezita sa te consulți cu medicul tau cu privire la anumite suplimente. Iata ce vitamine te ajuta in procesul de slabire.Vitamina…

- Menținerea dinților sanatoși este importanta nu numai pentru sanatatea ta orala, ci și pentru starea generala de bine. De aceea, serviciile stomatologice sunt atat de importante – acestea te pot ajuta sa pastrezi dinți sanatoși și sa reduci riscul de a dezvolta alte boli. Așadar, daca dorești sa-ți…