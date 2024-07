Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de vara aduc cu ele dorinta de a petrece mai mult timp in aer liber, fie ca este vorba de plimbari prin parc, escapade la mare sau iesiri cu prietenii la terase. In aceste momente, un machiaj lejer devine alegerea perfecta pentru a te simti confortabil si pentru a-ti evidentia frumusetea naturala.…

- Biroul Vamal Galați – Giurgiulești este primul dotat cu un scaner cu raze X care va eficientiza controalele vamale asupra marfurilor, care se vor realiza fara sa fie nevoie ca pachetele sau containerele sa fie deschise. Este primul dintre cele 26 de scanere care vor fi puse in funcțiune menite sa reduca,…

- Artmark va organiza pe 31 mai o licitatie de sport, muzica si obiecte de colectie contemporane, care cuprinde si trei sectiuni caritabile: "Best of Brukenthal", "Nationala Culturii" si "Ajuta o mama sa se ridice din nou!".

- Timpul este cea mai valoroasa resursa a omului, motiv pentru care el a devenit extrem de important. Din acest motiv, eficienta diverselor tipuri de produse care ne ajuta sa economisim timp si sa eficientizam munca a ajuns sa fie la rang de cinste, deoarece te ajuta sa iti maximizezi rezultatele cu un…

- O companie folosește acum amintirile pentru a crea fotografii generate de inteligența artificiala. Aceasta face parte din activitatea in curs de desfașurare a proiectului Synthetic Memories pentru a ajuta oamenii sa-și recupereze amintirile pierdute prin transformarea lor in fotografii de memorie, scrie…

- Melatonina este un hormon produs natural de glanda pineala din creier și este implicata in reglarea ciclului de somn-veghe, adica ajuta la alternarea intervalelor de timp in care o persoana doarme sau este activa. Melatonina reprezinta o recomandare uzuala de administrare sub forma de supliment pentru…

- In lumina recentelor tensiuni geopolitice și a riscului unei posibile invazii, este esențial sa fim pregatiți sa ne aparam singuri. Una dintre cele mai eficiente și accesibile modalitați de a face acest lucru este prin utilizarea tehnologiei moderne. Un exemplu notabil in acest sens este QuadronX Drone…

- Adrian Șut (24 de ani), mijlocașul defensiv al liderului FCSB și unul dintre cei mai buni „roș-albaștri” din actualul sezon, pune foarte mare accent pe pregatirea psihicului sau pentru a da randament in Superliga. Șut colaboreaza, in acest sens, cu un specialist care il ajuta inca din perioada in care…