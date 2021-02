Cum sunt tratați rromii în Bulgaria. Pericol ridicat de infectare cu SARS-CoV2 In urma unui reportaj realizat de BBC in una din cele mai mari comunitați de rromi din Europa, in Sliven, Bulgaria, s-a constatat ca peste 20.000 de oameni traiesc intr-o mizerie de nedescris, iar virusul ar putea fi mai mult decat in largul sau in acest mediu. Masurile de prevenție a raspandirii Covid-19 nu pot fi respectate sub nicio forma, deoarece rromii traiesc in așezari supraaglomerate, neavand parte de condiții de niciun fel. Tratați din ce in ce mai rau Deși marginalizați din totdeauna, odata cu raspandirea masiva a virusului, aceștia au fost tratați cu inferioritate, fiind separați și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

